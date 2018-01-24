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| | Главу Магнитогорского цирка задержали за взятку

Главу Магнитогорского цирка задержали за взятку

Вчера, 20:10
Полиция задержала директора Магнитогорского цирка за взятку. Шеф учреждения подозревается в вымогательстве.

Главу Магнитогорского цирка задержали за взятку

 

Руководителя цирка задержали сотрудники правоохранительных органов во время передачи большой суммы денег. Согласно предварительной информации, он требовал от бизнесмена, проживающего в Челябинске, 150 000 рублей в качестве отката за заключение определенного соглашения. Сделка произошла сегодня днем в пределах населенного пункта. Когда предприниматель передал главе цирка денежные средства, приехали бойцы ОМОНА. Силовики повязали коррупционеров и отвезли их в участок.

Местные стражи правопорядка не подтвердили, но и не опровергли данные об аресте начальника Магнитогорского цирка. В цирке также отказались комментировать инцидент, но отметили, что знают о произошедшем.

Нынешний глава цирка ранее трудился дрессировщиком, на руководящей должности он с 2015 года. Два года назад мужчина стремился получить пост шефа Росцирка, но его кандидатуру не поддержали в конкурсной комиссии.
Никита Готский
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