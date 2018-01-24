Главу Магнитогорского цирка задержали за взятку

Полиция задержала директора Магнитогорского цирка за взятку. Шеф учреждения подозревается в вымогательстве.

Никита Готский

Руководителя цирка задержали сотрудники правоохранительных органов во время передачи большой суммы денег. Согласно предварительной информации, он требовал от бизнесмена, проживающего в Челябинске, 150 000 рублей в качестве отката за заключение определенного соглашения. Сделка произошла сегодня днем в пределах населенного пункта. Когда предприниматель передал главе цирка денежные средства, приехали бойцы ОМОНА. Силовики повязали коррупционеров и отвезли их в участок.Местные стражи правопорядка не подтвердили, но и не опровергли данные об аресте начальника Магнитогорского цирка. В цирке также отказались комментировать инцидент, но отметили, что знают о произошедшем.Нынешний глава цирка ранее трудился дрессировщиком, на руководящей должности он с 2015 года. Два года назад мужчина стремился получить пост шефа Росцирка, но его кандидатуру не поддержали в конкурсной комиссии.