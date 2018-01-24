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| | Пьяный житель Москвы выпорол ремнем жену

Пьяный житель Москвы выпорол ремнем жену

Вчера, 17:59
В Москве мужчина, будучи в пьяном виде, выпорол супругу ремнем. Об этом сообщают столичные издания со ссылкой на информатора в МВД.

Пьяный житель Москвы выпорол ремнем жену

 

Как стало известно, в отделение полиции российской столицы обратилась женщина, которая заявила, что минувшей ночью ее сильно выпивший муж избил ее кожаным ремнем. Увлекшись процессом, он также задел и их общего 13-летнего сына. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку данного инцидента.

Ранее на территории Кандалакши пьяный пенсионер избил свою супругу. Женщина сидела дома и занималась своими делами. Нагрянувший пьяный супруг без объяснений принялся ее избивать. После этого его доставили в полицию. Мужчина, протрезвев, не смог объяснить, с какой целью он накинулся на спутницу жизни. В отношении мужчины открыто уголовное дело.
Никита Готский
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