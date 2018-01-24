Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Знакомая убитой студентом Бауманки девушки рассказала о раскованности подруги

Знакомая убитой студентом Бауманки девушки рассказала о раскованности подруги

Сегодня, 15:31
Знакомая 19-летней девушки, убитой студентом Бауманки в московской квартире, рассказала о том, что погибшая была крайне раскованной особой, что очень заводило парней. Она регулярно публиковала на просторах социальных сетей откровенные фотографии и видео.
 

Знакомая убитой студентом Бауманки девушки рассказала о раскованности подруги

 

«Это заводило многих парней. Она также относила себя к популярной среди девушек молодежной субкультуре «винишко-тян». Они считают себя не по годам мудрыми, читают различные философские трактаты и ведут богемный образ жизни», - заявила знакомая, общаясь с прессой.
 
Также она поведала, что вместе с погибшей училась вместе на дизайнера в Высшей школе экономики, однако девушка спустя полгода решила бросить учебу и начала подрабатывать. Ее знакомая призналась в том, что даже не догадывалась о том, что девушка страдала депрессией, ведь она казалась ей веселой девушкой, очень любила шумные компании, молодые люди не обделяли ее своим вниманием. При этом, она вела блог, в котором регулярно писала депрессивные посты.
 
Подруга погибшей предположила, что девушка сама выдумала себе «страдальческий имидж». Стоит напомнить, что в ночь на 23 января в одном из домов по улице Казакова в Москве были найдены тела упомянутой 19-летней девушки и ее соседа. Именно он и является предполагаемым убийцей.

Николай Офицеров
Новости по теме
В интернете насмехаются над убитой студенткой Бауманки
В интернете насмехаются над убитой студенткой Бауманки

Пользователи сети, в основном подростки, просто шокировали своим цинизмом и бесчеловечностью. В Instagram и «ВКонтакте» они оставляют жестокие комментарии и

Знакомая подозреваемого убийцы преподавателя в Москве рассказала о его увлечении комиксами
Знакомая подозреваемого убийцы преподавателя в Москве рассказала о его увлечении комиксами

Подозреваемый в убийстве преподавателя Андрей Емельянников сильно увлекался комиксами. Об этом прессе рассказала его знакомая, которая добавила, что он был

В Подмосковье нашли тело изнасилованной и убитой девушки
В Подмосковье нашли тело изнасилованной и убитой девушки

В Лыткарино, что в Московской области, найден труп девушки 23 лет, согласно информации, предоставленной источниками в МВД Москвы и области, девушка была не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости