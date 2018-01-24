Знакомая убитой студентом Бауманки девушки рассказала о раскованности подруги

Знакомая 19-летней девушки, убитой студентом Бауманки в московской квартире, рассказала о том, что погибшая была крайне раскованной особой, что очень заводило парней. Она регулярно публиковала на просторах социальных сетей откровенные фотографии и видео.

«Это заводило многих парней. Она также относила себя к популярной среди девушек молодежной субкультуре «винишко-тян». Они считают себя не по годам мудрыми, читают различные философские трактаты и ведут богемный образ жизни», - заявила знакомая, общаясь с прессой.

Также она поведала, что вместе с погибшей училась вместе на дизайнера в Высшей школе экономики, однако девушка спустя полгода решила бросить учебу и начала подрабатывать. Ее знакомая призналась в том, что даже не догадывалась о том, что девушка страдала депрессией, ведь она казалась ей веселой девушкой, очень любила шумные компании, молодые люди не обделяли ее своим вниманием. При этом, она вела блог, в котором регулярно писала депрессивные посты.

Подруга погибшей предположила, что девушка сама выдумала себе «страдальческий имидж». Стоит напомнить, что в ночь на 23 января в одном из домов по улице Казакова в Москве были найдены тела упомянутой 19-летней девушки и ее соседа. Именно он и является предполагаемым убийцей.

Николай Офицеров