В интернете насмехаются над убитой студенткой Бауманки

Пользователи сети, в основном подростки, просто шокировали своим цинизмом и бесчеловечностью. В Instagram и «ВКонтакте» они оставляют жестокие комментарии и неуместные шутки относительно изнасилованной и убитой студентом Бауманки девушки в Москве.

Как известно, 19-летняя жертва была сначала изнасилована, а после жестоко избита своим соседом по квартире, который являлся ее ровесником. Юноша всячески издевался над телом убитой и после оставил в социальной сети длинное письмо. В нем он признался, что якобы любил убитую. Девушку, как и самого парня, обнаружили погибшими в одной из квартир по улице Казакова. Комментаторы заходят на страницу девушки в социальных сетях, а также в публичное сообщество, где она делилась своим творчеством и мыслями о жизни, где оставляют множество оскорбительных сообщений.

Посты пользователей поражают своим цинизмом, ведь они считают, что уместно шутить о произошедшем. Кто-то из комментаторов уверяет, что своими депрессивными публикациями девушка «сама накликала на себя смерть». Глумясь над погибшей, пользователи в комментариях интересуются тем, «будет ли продолжение ее публикаций» и также оценивают ее внешность в сексуальном смысле. Некоторые также защищают изверга, лишившего ее жизни из ревности.

Николай Офицеров