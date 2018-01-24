УФСИН направляло осуждённых в школу №5 в Улан-Удэ на обязательные работы

Благодаря детальному расследованию инцидента, произошедшего в одной из школ Республики Рубятия, удалось установить, что Главное управление федеральной службы по контролю за исполнением наказаний направляло в школы Улан-Удэ лиц, конфликтующих с законом.

Александр Вест

Данный факт был установлен уполномоченным по правам ребёнка в Республике Бурятии. Совместно с официальными советниками омбудсмена при президенте Российской Федерации уполномоченному лицу удалось установить, что лица, привлекавшиеся к обязательным работам в школе №5, где недавно произошла трагедия, были осуждены в том числе за причинение физического умышленного вреда здоровью человека с использованием предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, а также непосредственно разными видами оружия.Также уполномоченная по правам ребёнка установила, что в Улан-Удэ не настроена система постановки проблемной молодежи на учёт для проведения профилактических мер относительно несовершеннолетних граждан.