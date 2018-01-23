В Германии подросток убил сверстника в школе

От полученного ранения пострадавший умер до приезда врачей. Агрессивного подростка задержали, его отправили в полицейский участок. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Стражи порядка беседуют со знакомыми злоумышленника, а также пытаются найти его родственников. С задержанным парнем работают психологи. По мнению специалистов, в таком возрасте человек не может полностью контролировать свои действия, поскольку организм стремительно растет и выделяется огромное количество гормонов, превращающих молодых людей в агрессоров.
На данный момент причина убийства неизвестна. Расследование данного инцидента продолжается. Полицейские пытаются составить психологический портрет задержанного и выяснить, замечали за ним одноклассники неконтролируемые вспышки гнева или насилие по отношению к знакомым или нет.