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| | В Германии подросток убил сверстника в школе

В Германии подросток убил сверстника в школе

Вчера, 21:41
23 января в Германии в населенном пункте Люнен 14-летний парень пришел в школу, в которой учился долгое время, но две недели назад перешел в другое учебное заведение. Подросток встретил в коридоре своего экс-одноклассника, достал нож и ударил сверстника в горло.

В Германии подросток убил сверстника в школе

 

От полученного ранения пострадавший умер до приезда врачей. Агрессивного подростка задержали, его отправили в полицейский участок. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Стражи порядка беседуют со знакомыми злоумышленника, а также пытаются найти его родственников. С задержанным парнем работают психологи. По мнению специалистов, в таком возрасте человек не может полностью контролировать свои действия, поскольку организм стремительно растет и выделяется огромное количество гормонов, превращающих молодых людей в агрессоров.

На данный момент причина убийства неизвестна. Расследование данного инцидента продолжается. Полицейские пытаются составить психологический портрет задержанного и выяснить, замечали за ним одноклассники неконтролируемые вспышки гнева или насилие по отношению к знакомым или нет.
Домбровский Сергей
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