Непрощенный житель Вольска изрезал возлюбленную ножом

Суд города Вольска вынес решение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который за отказ возобновить с ним любовные отношения изрезал с помощью ножа свою 31-летнюю возлюбленную. Подсудимого приговорили к лишению свободы на шесть лет из пятнадцати возможных.
Инцидент имел место в конце лета прошлого года, когда подвыпивший мужчина явился к своей знакомой с целью примирения. Однако женщина отказала обидчику в прощении, из-за чего между ними и произошла конфликтная ситуация. В ходе нее, подсудимый откуда-то извлек нож и начал наносить им ранения по разным частям тела потерпевшей. Спасти женщину смогли ее соседи и родственники, ставшие свидетелями покушения на ее жизнь и здоровье.