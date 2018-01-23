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| | Непрощенный житель Вольска изрезал возлюбленную ножом

Непрощенный житель Вольска изрезал возлюбленную ножом

Вчера, 19:54
Суд города Вольска вынес приговор местному 43-летнему жителю, который изрезал ножом 31-летнюю знакомую из-за ее отказа в возобновлении отношении. Следствие доказало, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения собирался убить свою подругу.

Непрощенный житель Вольска изрезал возлюбленную ножом

 

Суд города Вольска вынес решение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который за отказ возобновить с ним любовные отношения изрезал с помощью ножа свою 31-летнюю возлюбленную. Подсудимого приговорили к лишению свободы на шесть лет из пятнадцати возможных.

Инцидент имел место в конце лета прошлого года, когда подвыпивший мужчина явился к своей знакомой с целью примирения. Однако женщина отказала обидчику в прощении, из-за чего между ними и произошла конфликтная ситуация. В ходе нее, подсудимый откуда-то извлек нож и начал наносить им ранения по разным частям тела потерпевшей. Спасти женщину смогли ее соседи и родственники, ставшие свидетелями покушения на ее жизнь и здоровье.
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