Мать выставила на продажу сексуальные услуги своей дочери и племянницы

Силами аргентинских правоохранительных органов была пресечена незаконная деятельность по предоставлению сексуальных услуг. Полицейские задержали мать, которая продавала секс-услуги своей племянницы и 15-летней дочки в интернете.

После того, как полицейские установили автора, подавшего объявление на сайте предоставления платных сексуальных услуг, предложив в качестве товара 15-летнюю девушку, правоохранители провели тщательный обыск в жилище преступницы. При обыске полицейские сумели обнаружить наличность, которую предприимчивая женщина брала с клиентов, а также различные секс-игрушки и сексуальные наряды для ролевых игр, которые она заставляла девушек использовать в их «работе», а также младенец, родившийся у одной из девушек.

Александр Вест

Оказалось, девушки приехали к женщине на рождественские выходные, после чего она обустроила своё жилище для обслуживания клиентов, а девушек заставила заниматься проституцией. За один сеанс с дочкой, или её племянницей, она требовала 1500 песо (4500 рублей).