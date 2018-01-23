В Москве насильник отпустил девушку после отказа заняться сексом

21 января в Москве возле жилого массива на Локомотивном проезде мужчина поздно вечером остановил 18-летнюю студентку. Он отвел девушку во двор, где предложил вступить с ним в интимную связь, но дама отказалась, умоляя оставить ее в покое.

Домбровский Сергей

В результате злоумышленник решил не насиловать свою жертву. Гражданин тщательно проверил карманы студентки, не нашел там денег и отпустил юную диву домой. Девушка обратилась в отделение полиции, где написала заявление и рассказала о случившемся. Студентка испытала огромный стресс, хотя ей повезло. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина их населенного пункта Шахты Ростовской области. Парень признал свою вину. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и изнасилования.На данный момент ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обвиняют в попытке изнасилования и грабежа. Полицейские в разговорах между собой называют молодого человека «вежливым маньяком», который отреагировал на просьбы жертвы и отпустил ее домой.