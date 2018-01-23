Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

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| | В Омске «проститутка» на пенсии надругалась над своим собутыльником

В Омске «проститутка» на пенсии надругалась над своим собутыльником

Сегодня, 10:22
В Омске произошёл весьма необычный случай, в котором мужчину изнасиловала дама бальзаковского возраста. Сексуальное насилие над мужчиной было совершено вследствие застолья с распитием изрядного количества спиртных напитков.

В Омске «проститутка» на пенсии надругалась над своим собутыльником

 

Представители Следственного комитета Российской Федерации в Омске в данный момент занимаются расследованием инцидента, произошедшего в декабре прошлого года. В компанию мужчин, распивающих спиртное в квартире жилого дома, расположенного в Советском округе, было решено пригласить знакомую, ранее занимавшуюся проституцией. В ходе застолья мужчины не на шутку повздорили со своим 43-летним знакомым, после чего избили его и попросили общую знакомую «опустить» негодяя.

После того, как мужчины протрезвели, они в срочном порядке вызвали для пострадавшего медицинских специалистов, диагностировавших у «опущенного» мужчины различные телесные повреждения тяжёлой степени. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Александр Вест
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