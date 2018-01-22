Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в Севастополе

Когда фельдшер пришла в квартиру больной, она начала задавать стандартные вопросы, но это вызвало неожиданную агрессию со стороны пациентки. Нетрезвая дама напала на сотрудницу скорой помощи. Гражданке не понравилось то, что у нее спросили сколько она употребила алкоголя. По словам женщины, она отказывается от спиртных напитков и подобные вопросы для нее оскорбительны. Хозяйка квартиры вцепилась в волосы фельдшера, та с трудом смогла вырваться из ее рук. На помощь медицинскому работнику пришел мужчина, находившийся в соседней комнате.
Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в СевастополеВчера, 15:51
В Саратове пять мужчин напали на фельдшера скорой помощи, которая прибыла по вызову. Сообщается, что спрятавшись в ванной фельдшеру удалось вызвать сотрудников
Как передает пресса, 29 октября в Сочи произошло чрезвычайное происшествие. Фельдшер скорой помощи был избит хулиганом.
В Новосибирске пассажир «Скорой помощи» совершил нападение на фельдшера и жестоко избил ее, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.