Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в Севастополе

Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в Севастополе

Вчера, 15:51
20 января в Севастополе диспетчер скорой помощи принял вызов от женщины, которая жаловалась на плохое самочувствие. По указанному адресу выехали врачи.

Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в Севастополе

 

Когда фельдшер пришла в квартиру больной, она начала задавать стандартные вопросы, но это вызвало неожиданную агрессию со стороны пациентки. Нетрезвая дама напала на сотрудницу скорой помощи. Гражданке не понравилось то, что у нее спросили сколько она употребила алкоголя. По словам женщины, она отказывается от спиртных напитков и подобные вопросы для нее оскорбительны. Хозяйка квартиры вцепилась в волосы фельдшера, та с трудом смогла вырваться из ее рук. На помощь медицинскому работнику пришел мужчина, находившийся в соседней комнате.


Фельдшер вышла в подъезд, но ей пришлось вернуться в квартиру, так как там остались ее личные вещи. Мужчина сдерживал свою агрессивную подругу. Однако дама опять напала на медика, пытаясь забрать смартфон, на который сотрудник скорой помощи снимала происходящее. Затем фельдшер написала заявление в полицию. Позже правоохранители задержали агрессивную хозяйку квартиры. Информации о том, возбудили уголовное дело или нет, не поступало.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Саратове пять мужчин напали на фельдшера скорой помощи
В Саратове пять мужчин напали на фельдшера скорой помощи

В Саратове пять мужчин напали на фельдшера скорой помощи, которая прибыла по вызову. Сообщается, что спрятавшись в ванной фельдшеру удалось вызвать сотрудников

В Сочи избили фельдшера скорой помощи
В Сочи избили фельдшера скорой помощи

Как передает пресса, 29 октября  в Сочи произошло чрезвычайное происшествие. Фельдшер скорой помощи был избит хулиганом.

В Новосибирске пьяный мужчина избил фельдшера
В Новосибирске пьяный мужчина избил фельдшера "Скорой помощи"

В Новосибирске пассажир «Скорой помощи» совершил нападение на фельдшера и жестоко избил ее, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости