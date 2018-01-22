Пьяная женщина дважды избила фельдшера скорой помощи в Севастополе

20 января в Севастополе диспетчер скорой помощи принял вызов от женщины, которая жаловалась на плохое самочувствие. По указанному адресу выехали врачи.





Домбровский Сергей

Когда фельдшер пришла в квартиру больной, она начала задавать стандартные вопросы, но это вызвало неожиданную агрессию со стороны пациентки. Нетрезвая дама напала на сотрудницу скорой помощи. Гражданке не понравилось то, что у нее спросили сколько она употребила алкоголя. По словам женщины, она отказывается от спиртных напитков и подобные вопросы для нее оскорбительны. Хозяйка квартиры вцепилась в волосы фельдшера, та с трудом смогла вырваться из ее рук. На помощь медицинскому работнику пришел мужчина, находившийся в соседней комнате.Фельдшер вышла в подъезд, но ей пришлось вернуться в квартиру, так как там остались ее личные вещи. Мужчина сдерживал свою агрессивную подругу. Однако дама опять напала на медика, пытаясь забрать смартфон, на который сотрудник скорой помощи снимала происходящее. Затем фельдшер написала заявление в полицию. Позже правоохранители задержали агрессивную хозяйку квартиры. Информации о том, возбудили уголовное дело или нет, не поступало.