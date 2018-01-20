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| | В Хорватии освободили из рабства 59 граждан Китая

В Хорватии освободили из рабства 59 граждан Китая

Вчера, 21:39
Из трудового рабства в Хорватии освободили 59 граждан Китая. Об этом рассказали в местном МВД.

В Хорватии освободили из рабства 59 граждан Китая

 

На территории Хорватии правоохранительные органы освободили 59 китайцев, которых заставляли работать в нелегальных учреждениях. Полиция задержала двух граждан Хорватии и столько де жителей Поднебесной, трудившихся на объектах охранниками. Согласно данным СМИ, один из обвиняемых взял в аренду в Загребе два помещения с доступом в Интернет, электрическими приборами и минимальными условиями для проживания. Техника использовалась для компьютерных махинаций по отношению граждан Китая. Другой злоумышленник доставлял рабочих из Словении.

Жертв заманивали из Азии под видом легкого и оперативного легального заработка, в отдельных случаях их запугивали. Злоумышленники отбирали у людей документы, насильно заставляли их трудиться и лишали шанса свободно передвигаться, а также доступа к сотовой связи.
Никита Готский
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