В Хорватии освободили из рабства 59 граждан Китая

Из трудового рабства в Хорватии освободили 59 граждан Китая. Об этом рассказали в местном МВД.

Никита Готский

На территории Хорватии правоохранительные органы освободили 59 китайцев, которых заставляли работать в нелегальных учреждениях. Полиция задержала двух граждан Хорватии и столько де жителей Поднебесной, трудившихся на объектах охранниками. Согласно данным СМИ, один из обвиняемых взял в аренду в Загребе два помещения с доступом в Интернет, электрическими приборами и минимальными условиями для проживания. Техника использовалась для компьютерных махинаций по отношению граждан Китая. Другой злоумышленник доставлял рабочих из Словении.Жертв заманивали из Азии под видом легкого и оперативного легального заработка, в отдельных случаях их запугивали. Злоумышленники отбирали у людей документы, насильно заставляли их трудиться и лишали шанса свободно передвигаться, а также доступа к сотовой связи.