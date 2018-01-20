Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | В Киеве неизвестные нанесли травмы британскому туристу из-за неординарной внешности

В Киеве неизвестные нанесли травмы британскому туристу из-за неординарной внешности

Вчера, 18:19
Инцидент произошел сегодня, 20 января, в центре Киева на улице Трехсвятительской неподалеку от здания № 13. О случившемся на своей официальной странице в соцсети Facebook поведала местная жительница, которая оказала пострадавшему первую помощь.

В Киеве неизвестные нанесли травмы британскому туристу из-за неординарной внешности

 

По словам свидетельницы, по пути домой с работы в непосредственной близости от Михайловского собора она увидела избитого молодого человека из Великобритании по имени Лиам, который пытался снегом вытереть кровь с лица. Иностранный турист пострадал от действий злоумышленников довольно серьезно, о чем свидетельствовал снег в радиусе метра, окрашенный кровью. Причиной нападения был неординарный стиль и внешность хипстера, в том числе его разноцветные волосы.

Женщина решила оказать юноше помощь, поскольку он не говорил на русском языке, и соответственно не мог обратиться в больницу и написать заявление в полицию. Лиам не запомнил внешность нападавших, поэтому сотрудники правоохранительных органов приняли его заявление лишь после того, как Мария пригрозила обратиться в посольство, дабы рассказать о вопиющем инциденте, порочащем международный облик страны.
Пойда Анна
Новости по теме
В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором
В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором

Инцидент, в ходе которого пострадал 20-летний местный житель, случился во Франкфурте на территории одной из центральных парковок. На данный момент причина

Жительница Великобритании была уволена с работы из-за слишком красивой внешности
Жительница Великобритании была уволена с работы из-за слишком красивой внешности

Жительница Великобритании, 24-летняя Эмма Халс, утверждает, что ее уволили с работы, поскольку она имеет внешний облик модели. Чрезмерно красивая внешность

Пострадавшему туристу оказана помощь
Пострадавшему туристу оказана помощь

Пострадавшему туристу оказана помощь   В районе хребта Тугудуш в Адыгее спасатели успешно провел... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости