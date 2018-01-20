В Киеве неизвестные нанесли травмы британскому туристу из-за неординарной внешности

Инцидент произошел сегодня, 20 января, в центре Киева на улице Трехсвятительской неподалеку от здания № 13. О случившемся на своей официальной странице в соцсети Facebook поведала местная жительница, которая оказала пострадавшему первую помощь.

Пойда Анна

По словам свидетельницы, по пути домой с работы в непосредственной близости от Михайловского собора она увидела избитого молодого человека из Великобритании по имени Лиам, который пытался снегом вытереть кровь с лица. Иностранный турист пострадал от действий злоумышленников довольно серьезно, о чем свидетельствовал снег в радиусе метра, окрашенный кровью. Причиной нападения был неординарный стиль и внешность хипстера, в том числе его разноцветные волосы.Женщина решила оказать юноше помощь, поскольку он не говорил на русском языке, и соответственно не мог обратиться в больницу и написать заявление в полицию. Лиам не запомнил внешность нападавших, поэтому сотрудники правоохранительных органов приняли его заявление лишь после того, как Мария пригрозила обратиться в посольство, дабы рассказать о вопиющем инциденте, порочащем международный облик страны.