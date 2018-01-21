Пьяный москвич похитил у знакомой мартышку и до смерти избил ее

Во время новогодних каникул 34-летний москвич украл капуцина у своей знакомой. Он жестоко избивал животное и, наконец, убил его. Об этом сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Дарья Светозарова

Убийству примата предшествовал инцидент, который произошел в 2 января. В этот день живодер гостил у своей знакомой, которая и была владелицей обезьянки. Уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, гость начал дразнить капуцина, который находился в клетке. Потеряв бдительность, он подошел к животному слишком близко, и поплатился за проказы. Обезьяна укусила его, чем окончательно вывела москвича из себя.Он украл примата и забрал к себе. Подозреваемый зверски избил животное, в результате чего оно погибло. Однако даже после этого, он не вернул капуцина хозяйке. Труп обезьяны живодер хранил у себя в квартире.Злоумышленника поймали в тот же день. 40-летняя хозяйка погибшего примата обратилась в полицию. В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент также решается вопрос о возбуждении уголовного по факту жестокого обращения с животными.