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| | За показ детского порно в доме престарелых в США судят священника

За показ детского порно в доме престарелых в США судят священника

Вчера, 15:35
В Соединенных Штатах Америки под следствием находится 96-летний мужчина, являющийся священником. Ему были выдвинуты обвинении в показе видеоматериалов в доме престарелых, содержащих детскую порнографию.

За показ детского порно в доме престарелых в США судят священника

 

Мужчина, который когда-то находился на службе в католической церкви был замечен за показом материалов, содержащих порнографию с участниками, не достигшими совершеннолетия. За подобный проступок горе-священнику не грозит тюрьма, однако, судебным предписанием, скорее всего, ему будет выписан серьёзный штраф. Отметим, пребывание в тюремном заключении даже при вынесении более строгого судебного вердикта было бы весьма маловероятным для пожилого мужчины, так как он не может передвигаться без инвалидного кресла.

Также отметим, что у мужчины выявлены довольно серьёзные заболевания, также гарантирующие его содержание вне исправительных учреждений. Многие граждане, посещавшие в прошлом его проповеди, в шоке от открывшихся фактах о священнике, на компьютере которого были обнаружены запрещённые материалы.
Александр Вест
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