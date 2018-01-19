Чиновник в Саратове заселил людей в дом без газа и тепла

В Саратовской области чиновник выдал разрешение жить в новостройке без газа, тепла и воды. По данному факту открыто уголовное дело.

Никита Готский

Прокуратура Саратова смогла выяснить, что в конце 2016 года инспектор строительного надзора региона предоставил заключение про соответствие требований техническим нормам многоквартирного дома, который находится в Третьем Артезианскому проезду, сооруженного для расселения людей, чьи дома пострадали в результате аварии.Получив данный вердикт, правительство Саратова выдало разрешение на введение помещения в эксплуатацию. Новоселы принялись заселять квартиры.Спустя время стало известно, чиновник разрешил поселять незаконно, потому как не было разрешения на эксплуатацию теплового и газового оборудования, а также свидетельства о работоспособности лифтового оборудования. После проверки прокуратуры против чиновника открыли уголовное дело. Застройщик, в свою очередь, выполнил требование властей и обеспечил дом газом и лифтом.