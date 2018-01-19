Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Чиновник в Саратове заселил людей в дом без газа и тепла

Чиновник в Саратове заселил людей в дом без газа и тепла

Вчера, 18:12
В Саратовской области чиновник выдал разрешение жить в новостройке без газа, тепла и воды. По данному факту открыто уголовное дело.

Чиновник в Саратове заселил людей в дом без газа и тепла

 

Прокуратура Саратова смогла выяснить, что в конце 2016 года инспектор строительного надзора региона предоставил заключение про соответствие требований техническим нормам многоквартирного дома, который находится в Третьем Артезианскому проезду, сооруженного для расселения людей, чьи дома пострадали в результате аварии.

Получив данный вердикт, правительство Саратова выдало разрешение на введение помещения в эксплуатацию. Новоселы принялись заселять квартиры.

Спустя время стало известно, чиновник разрешил поселять незаконно, потому как не было разрешения на эксплуатацию теплового и газового оборудования, а также свидетельства о работоспособности лифтового оборудования. После проверки прокуратуры против чиновника открыли уголовное дело. Застройщик, в свою очередь, выполнил требование властей и обеспечил дом газом и лифтом.
Никита Готский
Новости по теме
Депутат из Саратова позвал чиновника переночевать у него дома
Депутат из Саратова позвал чиновника переночевать у него дома

Депутат-коммунист, представляющий Саратовскую городскую думу, Турунтаев Геннадий предложил Карпову Виталию, который является председателем комитета

В Тынде бывший чиновник подозревается в мошенничестве
В Тынде бывший чиновник подозревается в мошенничестве

В Амурской области было начато уголовное производство против бывшего чиновника, возглавившего отдел архитектуры и градостроительства столицы БАМа. Эту

В Саратове по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
В Саратове по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело

В Саратове по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело 14-11-2013 15:06

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости