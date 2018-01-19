В Сеть попало видео задержания школьника, напавшего с топором на учителя в Улан-Удэ

В Сети опубликовали виде задержания ученика девятого класса, который с топором напал на учителя в Улан-Удэ. Одна из работниц общеобразовательного заведения рассказала о произошедшем.

Дарья Светозарова

Она сообщила, что о готовящемся нападении ей рассказала одна из учениц. Девочка говорила, что школьникам через мессенджеры разослали сообщение: «будет мясо». В связи с этим детям советовали не посещать в этот день занятия.Ранее сообщалось, что в микрорайоне сосновый Бор девятиклассник набросился с топором на учителя и учеников седьмого класса. Перед тем, как напасть, он бросил в кабинет емкость с горючей смесью. В результате его поступка пострадали семь человек вместе с ним. Подросток преследовал цель нанесения ущерба своему здоровью, который бы спровоцировал летальный исход. Предположительно, сообщников у юноши не было, однако некоторые свидетели уверяют, что нападавших было двое.