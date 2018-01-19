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| | В Улан-Удэ школьник напал на учеников и педагога с топором и "коктейлем Молотова"

В Улан-Удэ школьник напал на учеников и педагога с топором и "коктейлем Молотова"

Сегодня, 15:02
В Улан-Удэ мальчик напал на учеников и преподавателя в местной школе. Несколько человек попали в больницу.

В Улан-Удэ школьник напал на учеников и педагога с топором и "коктейлем Молотова"

 

Сегодня утром 15-летний подросток напал на школьников среднего учебного заведения в Сосновом Бору бурятской столицы. Малолетний злоумышленники бросил бутылку с зажигательной смесью в школьное помещение во время урока, после чего принялся бить топором детей, выбегавших из класса. В итоге инцидента получили повреждения семь человек, в том числе и педагога по русскому языку. Помимо этого, в аудитории начался пожар, из-за которого спасатели эвакуировали пять сотен человек.

В больнице оказались семь человек. Из них пятеро ученики, шестой учитель, седьмой сам виновник инцидента. Двое потерпевших находятся в тяжелом состоянии, им проведут операцию. Одна девочка получила травму головы, другому ребенку ампутировали два пальца, у остальных колотые и рубленные повреждения. Существенно пострадала и педагог.

Ранен и школьник, из-за которого произошло ЧП. Пр попытке прыгнуть из окна, он травмировал ногу. По факту атаки открыто уголовное дело.
Никита Готский
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