У владельца крокодила в Петербурге нашли 20 взрывных устройств

В Санкт-Петербурге полицейские проводили обыск в квартире учредителя военно-патриотической организации, и обнаружили кроме взрывчатки, артснарядов и автомата, крокодила. Несчастное пресмыкающееся было заперто в подвале.

Дарья Светозарова

Сотрудники полиции при проведении обыска скооперировались с работниками спецслужб, специалистами отдела ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Владельца квартиры подозревали в незаконном приобретении, хранении, сбыте взрывчатых веществ или бомб.Во время обыска стражи правопорядка обнаружили более 20 бомб кустарного производства, 76-миллиметровый артснаряд, 82-миллиметровая минометную мину, боле ста патронов калибром 7,62 миллиметра, а также несколько десятков переделанных АК. Крокодил все это время содержался в подвальном помещении. По состоянию на 18 января животное оставалось там же. Правоохранители уведомили о пресмыкающемся соответствующие службы, которые займутся вопросом его дальнейшего определения.