В Псковской области воры пытались украсть водонапорную башню

Двое мужчин, не имевших постоянной работы, намеревались украсть водонапорную башню в Псковской области. Инцидент произошел в Невельском районе.

Никита Готский

Сотрудники полиции Невельского района смогли раскрыть похищение водонапорной башни в селе Худоярово. В процессе оперативных действий стражи правопорядка задержали двоих подозреваемых мужчин 34 и 48 лет. Оба нигде не работают.Согласно информации сотрудников МВД, у злоумышленников имелся довольно простой план. Они увидели неработающие башни, после чего приняли решение сдать их на металлолом. Грабители достали бензорезы и отправились на дело. Вывезти фрагменты башни мужчины собрались на автомобиле с прицепом.Намерения воров не удались. Население деревни оказалось более внимательным и полиция получила данные о готовящемся грабеже. На место инцидента отправились правоохранители. Они поймали воров, изъяв как отпиленные куски башни, так и технику для резки железа.По данному факту открыто уголовное дело. Материальный ущерб оценивается в 50 000 рублей.