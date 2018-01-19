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| | Жительница Нижнего Новгорода заступилась за насильника своей дочери

Жительница Нижнего Новгорода заступилась за насильника своей дочери

Сегодня, 12:10
Представитель следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области выступил с заявлением относительно скандальной истории с изнасилованием несовершеннолетней, что разыгралась в Нижегородской области. Несмотря на это, мать девочки выпустила специальный ролик, в котором оправдывает мужа-насильника. Рядом с ней сидит ее дочь.
 

Жительница Нижнего Новгорода заступилась за насильника своей дочери

 

Инцидент, согласно имеющейся информации, произошел в декабре прошлого года. Жительница города Лысково обратилась в органы правопорядка с заявлением, согласно которому ее супруг совратил 12-летнюю дочку. Следствию удалось выяснить, что факты домогательств имели место быть в феврале мае 2015 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчину решено было заключить под стражу.
 
Мать изнасилованного ребенка, однако, решила записать обращение к Следственному комитету РФ, в котором заступилась за своего мужа. Она подчеркнула, что и с нее, и с дочери, показания, в буквальном смысле, выбивали, дабы они говорили, что угодно следствию в адрес подозреваемого. Женщина уверяет, что мужчина, который приходится несовершеннолетней отчимом, абсолютно ни в чем не виноват.
 
В СК по этому поводу уже высказались и заявили, что ведомство расценивает его, как попытку манипулировать общественность и оказывать давление на ход расследования. Заявление о том, что девочку изъяли из семьи, а также о том, что мать лишена родительских прав полностью не соответствует действительности.

Николай Офицеров
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