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| | Мошенники звонят с банковских номеров и требуют у клиентов данные карт

Мошенники звонят с банковских номеров и требуют у клиентов данные карт

Сегодня, 09:36
Телефонные мошенники пытаются осваивать новую схему вымогательства. Используя виртуальные АТС, они звонят банковской клиентуре наиболее крупных организаций и пытаются выведать у них логин и пароль карты. Странно то, что некоторые пользователи соглашаются, несмотря на постоянные предупреждения банковских сотрудников о том, что банк никогда не будет спрашивать персональных данных, тем более конфиденциальных.
 

Мошенники звонят с банковских номеров и требуют у клиентов данные карт

 

К примеру, представители «Билайна» подтвердили, что такая схема действительно существует и ущерб по всей России от нее превысил уже, по меньшей мере, 30 миллионов рублей, а среди пострадавших уже тысячи человек. Махинаторы осуществляют покупку у сотового оператора виртуального АТС. Они работают на основе уже существующей сети и позволяют создавать рабочее место в любой точке планеты. Месячное обслуживание обходить приблизительно 3 тысячи рублей.
 
Мошенники, в результате, оформляют облачную АТС на одноразовую SIM-карту. Следом за этим, они меняют номер собственной станции и под видом сотрудников банка начинают обзванивать клиентов кредитной организации, пытаясь выяснить данные карт. Расчет стоит далеко не на всех, а на некоторых клиентов, которые соглашаются и передать свою информацию.
 
«Граждане сообщают номера карт, пароли и коды доступа, а это, как известно, все, что нужно для того, чтобы проводить по карте операцию», - заявили представитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
 
Подобная мошенническая схема, в последнее время, только набирает обороты. Даже несмотря на то, что в целом финансовая грамотность населения вырастает, однако большинство забывает о всех предупреждениях о безопасности, когда им поступает такой звонок из «банка».

Николай Офицеров
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