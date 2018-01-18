Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | В Ростовской области перед судом предстали два вымогателя

В Ростовской области перед судом предстали два вымогателя

Вчера, 21:06
В Ростовской области подошло к концу судебное разбирательство в отношении двух местных жителей. Их обвиняли в вымогательстве крупной суммы денег.

В Ростовской области перед судом предстали два вымогателя

 

Отмечается, что подсудимые вымогали у одного из ростовских предпринимателей два миллиона рублей. Главе «Донэлектромонтаж» предлагали за вознаграждение помочь в возврате долга. Злоумышленники успели выманить у бизнесмена 450 тысяч рублей. Согласно материалам следствия, подсудимые оказывали на пострадавшую сторону психологическое давление.

Задержали вымогателей в тот момент, когда они получали оставшуюся суму. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Обвиняемые проведут за решеткой семь лет. Им предстоит провести эти годы в исправительном учреждении строгого режима.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Ростовской области были украдены стройматериалы на 100 тысяч рублей
В Ростовской области были украдены стройматериалы на 100 тысяч рублей

В Ростовской области злоумышленники украли стальные трубы и оцинкованные листы, стоимость которых оценивают в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили

В Волгограде задержали подозреваемых в вымогательстве
В Волгограде задержали подозреваемых в вымогательстве

Оперативники отдела №6 (по борьбе с организованной преступностью) Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали двоих

В Ростовской области осуждены вымогатели 7,5 млн. рублей у бизнесмена
В Ростовской области осуждены вымогатели 7,5 млн. рублей у бизнесмена

В 2010 году УФСБ России по Ростовской области совместно с оперативниками регионального МВД задержали преступную группу в составе четырех человек, подозреваемую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости