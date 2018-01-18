В Ростовской области перед судом предстали два вымогателя

В Ростовской области подошло к концу судебное разбирательство в отношении двух местных жителей. Их обвиняли в вымогательстве крупной суммы денег.

Дарья Светозарова

Отмечается, что подсудимые вымогали у одного из ростовских предпринимателей два миллиона рублей. Главе «Донэлектромонтаж» предлагали за вознаграждение помочь в возврате долга. Злоумышленники успели выманить у бизнесмена 450 тысяч рублей. Согласно материалам следствия, подсудимые оказывали на пострадавшую сторону психологическое давление.Задержали вымогателей в тот момент, когда они получали оставшуюся суму. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Обвиняемые проведут за решеткой семь лет. Им предстоит провести эти годы в исправительном учреждении строгого режима.