В Башкирии чиновница попалась на взятке бумагой

Выяснилось, что «поставщики» бумаги для принтера должны были отработать более двухсот часов на общественных работах. За соответствующее вознаграждение чиновница «подкорректировала» табель учета исполнения наказания. Об этом сообщили в СКРФ по Башкортостану.
Глава администрации поселения Архангельское преступила закон в 2015 и в 2016 году. В первом случае она зачла отбывание наказания за бумагу формата А4 стоимостью в шесть тысяч рублей, а втором – просто взяла наличными семь с половиной тысяч. В отношении нарушительницы завели уголовное дело. Ей инкриминирует злоупотребление должностными полномочиями. Следственный комитет детально разбирается в ситуации.