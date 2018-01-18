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| | В Башкирии чиновница попалась на взятке бумагой

В Башкирии чиновница попалась на взятке бумагой

Вчера, 18:16
В Башкирии завели уголовное дело в отношении чиновницы, которая брала в качестве взятки бумагу формата А4. Взяткодателями оказались двое жителей села, где работала госслужащая.

 

Выяснилось, что «поставщики» бумаги для принтера должны были отработать более двухсот часов на общественных работах. За соответствующее вознаграждение чиновница «подкорректировала» табель учета исполнения наказания. Об этом сообщили в СКРФ по Башкортостану.

Глава администрации поселения Архангельское преступила закон в 2015 и в 2016 году. В первом случае она зачла отбывание наказания за бумагу формата А4 стоимостью в шесть тысяч рублей, а втором – просто взяла наличными семь с половиной тысяч. В отношении нарушительницы завели уголовное дело. Ей инкриминирует злоупотребление должностными полномочиями. Следственный комитет детально разбирается в ситуации.
Дарья Светозарова
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