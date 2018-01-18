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| | Женщины хотели продать девочку-подростка за 1,5 млн рублей

Женщины хотели продать девочку-подростка за 1,5 млн рублей

Сегодня, 14:09
Представители правоохранительных органов в Москве произвели задержание двух злоумышленниц, которые старались организовать продажу девственности девочки возрастом 13 лет.

Женщины хотели продать девочку-подростка за 1,5 млн рублей

 

В ходе следствия выяснилось, что 35-летняя гражданка, проживающая в Челябинской области, совместно со своей знакомой искали весьма состоятельных покупателей, чтобы продать девственность своей дочки, которой не исполнилось и 14 лет. За первую ночь с девочкой-подростком женщины затребовали 1,5 миллионов рублей. Правоохранители сумели осуществить задержание обеих злоумышленниц в одном из московских ресторанов, который был выбран в качестве места, где им должны были передать нужную сумму денег. Обе женщины были арестованы при получении указанной суммы.

В данный момент девочка-подросток помещена в специализированное медицинское учреждение, а обе фигурантки по данному делу помещены под заключение. О точной мере пресечения, которая будет выбрана для обеих женщин, ещё не известно.
Александр Вест
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