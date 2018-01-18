В США неизвестные истребили пчел привезенных из России и Италии

В калифорнии, США, неизвестные истребили около 200 000 пчел, которые были привезены на разведение из России и Италии.

Рецидивисты в Калифорнии пробрались на пасеку и опрокинули больше ста ульев, после чего облили все бензином и подожгли. Сильный пожар стал причиной гибели всех насекомых.

Хозяин-пчеловод завез ульи с семьями пчел из России и Италии, из-за того что эти виды менее агрессивны и дают много меда. В содеянном преступлении подозревают соседей пострадавшего, которые грозились уничтожить пчел из-за безопасности их детей.

Пелагея Лебединская

Отметим, что ущерб хозяину пчел составил больше 50 000 долларов