В США неизвестные истребили пчел привезенных из России и Италии

Отметим, что ущерб хозяину пчел составил больше 50 000 долларов
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Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.
От Редактора
Метеор посетил Детройт.
В Австрии с территории городского парка Эбрайхсдорф неизвестные похитили миллион пчел вместе с медом. Размер убытков превышает 16 тысяч евро.
Специалисты Университета Мэриленд опубликовали данные, где видно, что за последний год пчеловодческие хозяйства США лишились более 44 процентов пчел, а в 2014
Сегодня в США перевернулся грузовик, который перевозил 20 миллионов пчел. Отметим, несколько людей были искусаны разъяренными насекомыми, погибших нет.