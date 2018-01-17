В Десногорске задержали серийных воров

В населенном пункте Десногорск Смоленской области полицейские задержали грабителей, которые крали железные предметы из хозяйственных построек частных домов и затем продавали их на пунктах приема металлов. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

В полицейский участок с заявлением обратилась гражданка. Она обнаружила, что у нее со двора пропали все металлические предметы. Соседи женщины тоже обратились к правоохранителям с подобной проблемой. У людей исчезли железные вещи из сараев, пристроек и прочих помещений во дворах. Стражи порядка начали поисковую операцию и вышли на двоих мужчин, ранее привлекаемых к уголовной ответственности.После проверок выяснилось, что экс-заключенные действительно собирали металл в округе. Когда на улицах города практически нечего безхозного не осталось, они начали забираться в дворы частных домов и грабить людей. Полицейские задержали 35-летних злоумышленников-одногодок. Согласно действующему в России законодательству, за воровство подозреваемые могут лишиться свободы на пять лет. Расследование этого инцидента продолжается, по завершению процесса материалы дела передадут в суд.