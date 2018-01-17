Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Обнародованы приметы Оренбургских подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

Обнародованы приметы Оренбургских подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

Вчера, 20:06
В Оренбурге следователи объявили главные приметы преступников, убивших сегодня утром 36-летнего бизнесмена и его сына. По словам полиции, нападавших было двое.

Обнародованы приметы Оренбургских подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

 

Сегодня рано утром в Оренбурге случился трагический инцидент. Местный 36-летний бизнесмен, когда отвозил своего сына в школу, был расстрелян в своей же машине. От ран мужчина скончался. Его сына тоже не стало.

В городе была объявлена операция «Перехват». Полиция по горячим следам ищет преступников. Правоохранители уже составили фотопортреты преступников и объявили особые приметы нападавших.

Мужчин было двое. Один из них очень высокого роста, в полиции сообщают, что его рост составляет примерно 200 см. Второй был не настолько высокий, но плотного телосложения. Второй также во время инцидента был одет в черную курточку с оранжевой атрибутикой на рукавах. Курточка второго была полностью серого или черного цвета. Стрелявшие приехали на место преступления на машине Lada Priora. Автомобиль был полностью окрашен в черный цвет, хотя по бокам имелись полосы серебристого цвета.
Новости по теме
Стали известны приметы подростков, до смерти избивших бездомного в Москве
Стали известны приметы подростков, до смерти избивших бездомного в Москве

Полиции города Москва стали известны приметы подростков, подозреваемых в убийстве бездомного мужчины. Двое других пострадавших до сих пор находятся в

В Челябинске трое мужчин ограбили автозаправочную станцию
В Челябинске трое мужчин ограбили автозаправочную станцию

В Челябинске трое неизвестных преступников украли 12 тысяч рублей с кассы автозаправочной станции и скрылись.

Разыскиваются несовершеннолетние
Разыскиваются несовершеннолетние

Сотрудниками ОП №8 УМВД России по  г. Омску разыскиваются несовершеннолетние воспитанники детск...

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости