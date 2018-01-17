Обнародованы приметы Оренбургских подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

В Оренбурге следователи объявили главные приметы преступников, убивших сегодня утром 36-летнего бизнесмена и его сына. По словам полиции, нападавших было двое.

Сегодня рано утром в Оренбурге случился трагический инцидент. Местный 36-летний бизнесмен, когда отвозил своего сына в школу, был расстрелян в своей же машине. От ран мужчина скончался. Его сына тоже не стало.В городе была объявлена операция «Перехват». Полиция по горячим следам ищет преступников. Правоохранители уже составили фотопортреты преступников и объявили особые приметы нападавших.Мужчин было двое. Один из них очень высокого роста, в полиции сообщают, что его рост составляет примерно 200 см. Второй был не настолько высокий, но плотного телосложения. Второй также во время инцидента был одет в черную курточку с оранжевой атрибутикой на рукавах. Курточка второго была полностью серого или черного цвета. Стрелявшие приехали на место преступления на машине Lada Priora. Автомобиль был полностью окрашен в черный цвет, хотя по бокам имелись полосы серебристого цвета.