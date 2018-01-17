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| | Жителя Тамбова, зарезавшего собутыльника, отправят в психиатрическую клинику

Жителя Тамбова, зарезавшего собутыльника, отправят в психиатрическую клинику

Вчера, 20:01
Согласно материалам дела, 38-летний убитый жил у своего 52-летнего знакомого в Первомайском районе Тамбова. В июне 2017 года между участниками инцидента произошел конфликт, в ходе которого хозяин нанес своему гостю ряд ножевых ранений.

Жителя Тамбова, зарезавшего собутыльника, отправят в психиатрическую клинику

 

Тамбовский следственный комитет установил, что 38-летний мужчина, на момент происшествия недавно освободившийся из мест лишения свободы, умер из-за нескольких ножевых ран. Представители полиции считают, что нанести их мог 52-летний житель Первомайского района города, у которого проживал потерпевший.

Уполномоченными органами также выяснено, что ранения 38-летний мужчина получил в ходе конфликта в пьяном состоянии. От травм потерпевший скончался на месте.

Известен также и тот факт, что 52-летний обвиняемый уже сидел в тюрьме за подобное преступление. Судом мужчине назначено лечение в психиатрической клинике, так как, после специализированной экспертизы, у него выявлено психическое заболевание.
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