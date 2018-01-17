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| | В Челябинской области между школьниками случилась поножовщина

В Челябинской области между школьниками случилась поножовщина

Сегодня, 14:31
В Челябинской области конфликт между учениками школы Сосновского района перерос в поножовщину. Об инциденте в учебном заведении прессе сообщила старший помощник прокурора области по связям с масс-медиа Наталья Мамаева.

В Челябинской области между школьниками случилась поножовщина

 

По предоставленной правоохранителями информации, между двумя девятиклассниками на перемене случилась драка – во время потасовки один из учащихся ударил своего одноклассника ножом. Мальчика сразу госпитализировали. Медики сообщили, что рана подростка не проникающая и сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Областная прокуратура занялась проверкой. Контроль над ее проведением будет осуществлять прокурор области Александр Кондратьев. В областном МВД отказались комментировать произошедшее, лишь сообщили, что готовят официальную информацию.

Похожая ситуация имела место в одной из школ Перми несколько дней назад. В ходе драки ученики также воспользовались холодным оружием, в результате чего пострадали 15 человек, среди которых учащиеся младших классов и учительница.
Дарья Светозарова
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