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| | Владелец подлодки Nautilus обвинен в убийстве шведской журналистки

Владелец подлодки Nautilus обвинен в убийстве шведской журналистки

Вчера, 16:48
Скандальный инцидент с владельцем подлоки Nautilus Петером Мадсеном получил новый поворот. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве журналистки. Информацией об этом поделились сотрудники Associated Press.
 

 

Мадсен сознался в расчленении шведского корреспондента. Помимо этого, его обвиняют в непристойном поведении с телом убитой.  Журналистка Ким Валль согласилась на прогулку на подводной лодке Nautilus с Петером Мадсеном еще в начале августа, а на следующий день мужчина выступил с заявлением об исчезновении своей спутницы. Обезглавленное тело журналистки обнаружили двумя неделями позднее в территориальных водах Дании.
 
Сообщается, что несколько позднее, после серии допросов, владелец Nautilus сознался в том, что расчленил тело девушки, но не убивал ее. Ким Валль скончалась якобы по причинам отравления угарным газом, а расчленить ее Мадсен решил якобы для того, чтобы похоронить.
 
Данная версия, однако, не вызвала доверия у правоохранителей, потому они продолжили расследование уголовного дела, которое и завершилось обвинениями в убийстве.

Николай Офицеров
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