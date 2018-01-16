Владелец подлодки Nautilus обвинен в убийстве шведской журналистки

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Какие изменения ожидают нашу планету?
От Редактора
Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.
Полиция, расследующая дело о подлодке Nautilus, нашла вторую руку. Правоохранители Дании предполагают, что найденная часть тела принадлежит погибшей
Известный в Дании изобретатель, а также владелец подводной лодки Nautilus Петер Мадсен, который проходит по делу убийства шведской журналистки Ким Валль в
Датский изобретатель Петер Мадсен, обвиняемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, впервые раскрыл подробности происшествия на борту подлодки «Nautilus».