В Красноярске маньяк насиловал девушек возле кладбища и снимал на камеру

В Красноярске задержали подозреваемого 40-летнего мужчину, которого обвиняют в 12 изнасилованиях. Его удалось задержать после заявления одной из пострадавших. Информацию об этом распространяют работники СКР по Красноярскому краю.

Домбровский Сергей

По словам следователей, подозреваемый познакомился со студенткой местного колледжа возле кладбища «Бадалык». Там мужчина занялся любовью с девушкой, предварительно включив камеру. Затем маньяк принуждал студентку к сексу, шантажируя видеозаписью. Также гражданин принудил к интимной близости подругу жертвы. По предположениям полицейских, задержанный совершил 12 изнасилований в период с 2014 по 2017 годы.Подозреваемый отрицает свою вину. Разбирательства по делу продолжаются. Две пострадавшие написали заявление в полицию. Остальные опасаются последствий. По мнению правоохранителей, задержанный психологически воздействовал своих жертв, обещая обнародовать видео, если девушки откажутся от интимной близости.