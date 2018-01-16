В Красноярске маньяк насиловал девушек возле кладбища и снимал на камеру

По словам следователей, подозреваемый познакомился со студенткой местного колледжа возле кладбища «Бадалык». Там мужчина занялся любовью с девушкой, предварительно включив камеру. Затем маньяк принуждал студентку к сексу, шантажируя видеозаписью. Также гражданин принудил к интимной близости подругу жертвы. По предположениям полицейских, задержанный совершил 12 изнасилований в период с 2014 по 2017 годы.
Подозреваемый отрицает свою вину. Разбирательства по делу продолжаются. Две пострадавшие написали заявление в полицию. Остальные опасаются последствий. По мнению правоохранителей, задержанный психологически воздействовал своих жертв, обещая обнародовать видео, если девушки откажутся от интимной близости.