Двое сектантов женились на малолетних дочерях друг друга

Правоохранители штата Юта, США, задержали двоих мужчин, членов культа «Рыцари хрустального клинка». Двое американцев женились на несовершеннолетних дочерях друг друга и держали детей в бочках с холодной водой почти сутки. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

34-летний Сэмюэль Шаффер и 33-летний Джон Колтхарп, жители штата Юта, обвиняются в похищении детей, последнему также инкриминируют сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком. Мужчины являются членами секты под названием «Рыцари хрустального клинка», которые считают себя ответвлением мормонской церкви. Внимание полиции мужчины привлекли после того, как экс-супруга Джона заявила, что он похитил их четверых детей.В поселении секты неподалеку от Лунда были обнаружены двое мальчиков, девочек держали в бочках с холодной водой около суток, остальные дети были найдены в лагере с признаками обезвоживания и летаргии. Пострадавшие были доставлены в больницу.