В Петербурге похитили шестилетнего сына гендиректора стройфирмы

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы России по улице Львовской. Мальчик одет в серо-синюю зимнюю куртку, теплые темные штаны и оранжевую шапку. Полицейским удалось связаться со знакомыми руководителя. По их мнению, ситуация возникла из-за бракоразводного процесса. Мать и отец не могут поделить ребенка.
Глава организации, обратившийся в отделение полиции, подозревает в похищении троих человек. По словам директора, виновницей инцидента может оказаться даже мать его экс-супруги. Расследование инцидента продолжается. Соседи не хотят вмешиваться в семенные разборки и предпочитают хранить молчание, называя ситуацию деликатной.