Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

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Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Петербурге похитили шестилетнего сына гендиректора стройфирмы

В Петербурге похитили шестилетнего сына гендиректора стройфирмы

Сегодня, 14:26
В Петербурге генеральный директор строительной фирмы обратился за помощью в полицию. По словам мужчины, 15 января злоумышленники грубо толкнули его шестилетнего сына в салон иномарки и вывезли в неизвестном направлении.

В Петербурге похитили шестилетнего сына гендиректора стройфирмы

 

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы России по улице Львовской. Мальчик одет в серо-синюю зимнюю куртку, теплые темные штаны и оранжевую шапку. Полицейским удалось связаться со знакомыми руководителя. По их мнению, ситуация возникла из-за бракоразводного процесса. Мать и отец не могут поделить ребенка.

Глава организации, обратившийся в отделение полиции, подозревает в похищении троих человек. По словам директора, виновницей инцидента может оказаться даже мать его экс-супруги. Расследование инцидента продолжается. Соседи не хотят вмешиваться в семенные разборки и предпочитают хранить молчание, называя ситуацию деликатной.
Домбровский Сергей
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