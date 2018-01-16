В Петербурге похитили шестилетнего сына гендиректора стройфирмы

В Петербурге генеральный директор строительной фирмы обратился за помощью в полицию. По словам мужчины, 15 января злоумышленники грубо толкнули его шестилетнего сына в салон иномарки и вывезли в неизвестном направлении.

Домбровский Сергей

Инцидент произошел в Красногвардейском районе Северной столицы России по улице Львовской. Мальчик одет в серо-синюю зимнюю куртку, теплые темные штаны и оранжевую шапку. Полицейским удалось связаться со знакомыми руководителя. По их мнению, ситуация возникла из-за бракоразводного процесса. Мать и отец не могут поделить ребенка.Глава организации, обратившийся в отделение полиции, подозревает в похищении троих человек. По словам директора, виновницей инцидента может оказаться даже мать его экс-супруги. Расследование инцидента продолжается. Соседи не хотят вмешиваться в семенные разборки и предпочитают хранить молчание, называя ситуацию деликатной.