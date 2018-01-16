Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

Мнения

Повышенное давление и провалы в памяти: Слишком много соли вредит мозгу

О влиянии соли на организм.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX
| | Один из пострадавших в школе в Перми находится в тяжелом состоянии в реанимации

Один из пострадавших в школе в Перми находится в тяжелом состоянии в реанимации

Сегодня, 13:51
После поножовщины, произошедшей 15 января в школе номер 127 в Перми, получили ранение преподавательница и 14 учеников. Один мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, но наблюдается положительная динамика.

Один из пострадавших в школе в Перми находится в тяжелом состоянии в реанимации

 

По словам медиков, школьник останется жив. Педагог уже пришла в себя, она не может общаться и находится на постоянной вентиляции легких. Женщина узнает родственников, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Один из подростков, который напал на школьников и учительницу, находится в больнице, его состояние называют средним. Остальные ученики тоже в лечебнице, по заявлению докторов, опасаться за их здоровье не следует.
 
15 января двое 16-летних подростков устроили драку в школе, которая закончилась поножовщиной. Полицейские расследуют данный инцидент. Сейчас существуют два варианта трактовки случившегося. Согласно первому, подростки просто выясняли отношения, затем их начали успокаивать окружающие и ситуация вышла из-под контроля. Вторая версия говорит о заранее спланированном нападении на школу. Один из агрессоров состоит на учете у психиатра. Журналисты связались с соседом этого молодого человека. По словам мужчины, парень часто вел себя неадекватно, не один раз серьезно конфликтовал с собственной сестрой. Родители подростка не знают, что с ним делать.

Домбровский Сергей
Новости по теме
В Башкирии один из четырех пострадавших в ДТП детей – в реанимации
В Башкирии один из четырех пострадавших в ДТП детей – в реанимации

В Башкирии один из четырех пострадавших в ДТП школьников пребывает в реанимации, об этом сообщают медики. Речь идет о детях, которые подверглись наезду

Новодворская находится в реанимации, сообщили в московской больнице
Новодворская находится в реанимации, сообщили в московской больнице

Медики московской больницы сообщают, что знаменитая оппозиционерка находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Раненый в московской школе полицейский остается в тяжелом состоянии
Раненый в московской школе полицейский остается в тяжелом состоянии

Тяжелую операцию перенес сотрудник полиции, раненый в ходе перестрелки в одной из школ Москвы. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.   

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости