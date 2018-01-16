Один из пострадавших в школе в Перми находится в тяжелом состоянии в реанимации

После поножовщины, произошедшей 15 января в школе номер 127 в Перми, получили ранение преподавательница и 14 учеников. Один мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, но наблюдается положительная динамика.

По словам медиков, школьник останется жив. Педагог уже пришла в себя, она не может общаться и находится на постоянной вентиляции легких. Женщина узнает родственников, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Один из подростков, который напал на школьников и учительницу, находится в больнице, его состояние называют средним. Остальные ученики тоже в лечебнице, по заявлению докторов, опасаться за их здоровье не следует.

15 января двое 16-летних подростков устроили драку в школе, которая закончилась поножовщиной. Полицейские расследуют данный инцидент. Сейчас существуют два варианта трактовки случившегося. Согласно первому, подростки просто выясняли отношения, затем их начали успокаивать окружающие и ситуация вышла из-под контроля. Вторая версия говорит о заранее спланированном нападении на школу. Один из агрессоров состоит на учете у психиатра. Журналисты связались с соседом этого молодого человека. По словам мужчины, парень часто вел себя неадекватно, не один раз серьезно конфликтовал с собственной сестрой. Родители подростка не знают, что с ним делать.

Домбровский Сергей