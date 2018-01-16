Mercedes стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного на западе Москвы

Mercedes стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного на западе МосквыСегодня, 13:26
В Москве был украден Mercedes Benz ML 63 AMG, который стоит более семи миллионов рублей. По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
В юго-западной части Москвы в Олимпийской деревне неизвестный угнали седан S-500 марки Mercedes-Benz , стоимость которого достигает 9 млн. рублей. Журналистам
Накануне в Москве неизвестные угнали у мужчины, который сейчас является безработным, иномарку Mercedes-Benz. Сумма ущерба составляет 9 миллионов рублей.