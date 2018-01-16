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| | Mercedes стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного на западе Москвы

Mercedes стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного на западе Москвы

Сегодня, 13:26
Неизвестные злоумышленники угнали на западе Москвы иномарку марки Mercedes стоимостью более 7 миллионов рублей. Правоохранительные органы уже завели по данному факту уголовное производство по статье «Кража».
 

Mercedes стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного на западе Москвы

 

Как сообщается в пресс-релизе полиции, 45-летний неработающий мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля по улице Коштоянца, у дома номер 1а. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S500 в период времени с 17:10 до 17:30.
 
Понесенный материальный ущерб составил порядка семи миллионов рублей, о чем рассказали сотрудники службы по контакту с прессой главка МВД по Москве.

Николай Офицеров
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