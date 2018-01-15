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| | Резня в пермской школе №127: Чего хотел добиться подросток-наркоман со своим приятелем?

Резня в пермской школе №127: Чего хотел добиться подросток-наркоман со своим приятелем?

Вчера, 20:15
Сегодня Пермь всколыхнуло чрезвычайное событие. В 127-ой школе бывший ученик совместно с приятелем устроил поножовщину. В результате были ранены 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Что же стало причиной такого поступка молодых людей и чего они хотели добиться?

Резня в пермской школе №127: Чего хотел добиться подросток-наркоман со своим приятелем?

 

127 школа в Перми считается элитной. Учебное заведение было открыто в 1965 году. Сейчас в школе учатся более тысячи учеников, которые регулярно становятся призерами олимпиад и различных конкурсов. Сегодня данное учебное заведение оказалось в центре внимания правоохранительных органов и СМИ. Все пытаются выяснить, что же на самом деле произошло в пермской школе №127. В 08:20 в учебном заведении прозвучала сирена, детей провели в спортзал. Пол первого этажа был буквально залит кровью. К школе начали съезжаться скорые и полицейские машины. 12 учеников младшей школы были доставлены в больницу. Среди пострадавших оказались учительница и двое старшеклассников.

Сейчас в распоряжение СМИ попали рассказы очевидцев. По словам учеников, на уроке труда к ним ворвались двое подростков. Сначала они напали на учительницу и нанесли ей несколько ударов в шею ножом. Затем злоумышленники перешли к учащимся 4Б. При этом один из подростков ранил учеников, а другой стоял на дверях и следил, чтобы никто не вышел из помещения. По предварительной информации, парни договорились не уходить из школы живыми. Для этого они хотели убить друг друга, но, испугавшись боли, сдались полиции.

Резня в пермской школе №127: Чего хотел добиться подросток-наркоман со своим приятелем?

 

Подозреваемыми по делу проходят 16-летний Лев Биджаков и 15-летний Александр Буслидзе. Организатором нападения выступил первый. Лев ранее учился в 127 школе, а после поступил в Пермский политехнический колледж. По рассказам отца одного из учеников, Биджаков и ранее проявлял агрессию и терроризировал учеников. В колледже он однажды появился в абсолютно невменяемом состоянии и упал в обморок. По странице подростка в соцсетях стало известно, что он является поклонником «Колумбайна» (трагедии в американской школе, произошедшей 19 лет назад). Также появилось видео, на котором парень, предположительно Биджаков, употребляет наркотики и ведет себя неадекватно.

 

СМИ стало известно, что за несколько дней до трагедии Биджаков рассказал знакомому, что вскоре в 127 школе произойдет «нечто», что наделает много шума. Лев собирался прославиться при помощи своего 15-летнего товарища, что ему частично удалось. Следует отметить, что мать Биджакова отказалась навестить сына в больнице, по ее заявлению, она не видит в этом смысла. Разбираться в случившемся будут сотрудники правоохранительных органов. Мера пресечения для подозреваемых пока определяется.
Виктория Озерова
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