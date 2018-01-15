Резня в пермской школе №127: Чего хотел добиться подросток-наркоман со своим приятелем?

Сегодня Пермь всколыхнуло чрезвычайное событие. В 127-ой школе бывший ученик совместно с приятелем устроил поножовщину. В результате были ранены 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Что же стало причиной такого поступка молодых людей и чего они хотели добиться?

127 школа в Перми считается элитной. Учебное заведение было открыто в 1965 году. Сейчас в школе учатся более тысячи учеников, которые регулярно становятся призерами олимпиад и различных конкурсов. Сегодня данное учебное заведение оказалось в центре внимания правоохранительных органов и СМИ. Все пытаются выяснить, что же на самом деле произошло в пермской школе №127. В 08:20 в учебном заведении прозвучала сирена, детей провели в спортзал. Пол первого этажа был буквально залит кровью. К школе начали съезжаться скорые и полицейские машины. 12 учеников младшей школы были доставлены в больницу. Среди пострадавших оказались учительница и двое старшеклассников.Сейчас в распоряжение СМИ попали рассказы очевидцев. По словам учеников, на уроке труда к ним ворвались двое подростков. Сначала они напали на учительницу и нанесли ей несколько ударов в шею ножом. Затем злоумышленники перешли к учащимся 4Б. При этом один из подростков ранил учеников, а другой стоял на дверях и следил, чтобы никто не вышел из помещения. По предварительной информации, парни договорились не уходить из школы живыми. Для этого они хотели убить друг друга, но, испугавшись боли, сдались полиции.

Виктория Озерова

Подозреваемыми по делу проходят 16-летний Лев Биджаков и 15-летний Александр Буслидзе. Организатором нападения выступил первый. Лев ранее учился в 127 школе, а после поступил в Пермский политехнический колледж. По рассказам отца одного из учеников, Биджаков и ранее проявлял агрессию и терроризировал учеников. В колледже он однажды появился в абсолютно невменяемом состоянии и упал в обморок. По странице подростка в соцсетях стало известно, что он является поклонником «Колумбайна» (трагедии в американской школе, произошедшей 19 лет назад). Также появилось видео, на котором парень, предположительно Биджаков, употребляет наркотики и ведет себя неадекватно.СМИ стало известно, что за несколько дней до трагедии Биджаков рассказал знакомому, что вскоре в 127 школе произойдет «нечто», что наделает много шума. Лев собирался прославиться при помощи своего 15-летнего товарища, что ему частично удалось. Следует отметить, что мать Биджакова отказалась навестить сына в больнице, по ее заявлению, она не видит в этом смысла. Разбираться в случившемся будут сотрудники правоохранительных органов. Мера пресечения для подозреваемых пока определяется.