Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | 8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

Сегодня, 09:34
Двое неизвестных молодых людей в масках, вооружившись ножами, напали на учащихся средней школы в Перми. На место уже выехал губернатор региона Максим Решентинков, работает полиция и скорая помощь.
 

8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

 

Глава департамента по информационной политике администрации Перми Андрей Каменских отмечает, что двое неизвестных в масках напали на учеников школы номер 127, что располагается в Мотовилихинском районе города.
 
«Глава города Дмитрий Самойлов, а также замглавы администрации Людмила Гаджиева совместно с начальником департамента образования Людмила Серикова экстренно выехала в школу», - заявил Каменских.
 

8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

 

От дирекции школы поступило сообщение, связанное с происшествием в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет, в первую очередь, о нападении двух мужчин в масках.
 
Как сообщается, в школе на месте работает более 8 бригад скорой помощи. По предварительной информации в списках пострадавших значится восемь человек. Помимо этого, по неподтвержденной информации, среди пострадавших учитель, у которого зафиксировали серьезное ранение в шею. 
 
 

8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

 

По другой версии, поножовщину устроили сами школьники, которых пытались разнять одноклассники. Сообщается, что один из учеников, устроивших потасовку с холодным оружием, задержан. Причем среди пострадавших учащиеся четвертого класса. Точное число пострадавших, по официальным данным, 9 человек, двое из них с ранениями в шею отправлены в больницу.

Николай Офицеров
Новости по теме
На юге Москвы пятеро в масках напали на психиатрическую больницу
На юге Москвы пятеро в масках напали на психиатрическую больницу

Пресс-служба ГУ МВД по Москве и области сообщает, что в ночь с 7 на 8 сентября пятеро неизвестных в масках предприняли попытку нападения на психиатрическую

В Москве грабители с ножами напали на мужчину в лифте
В Москве грабители с ножами напали на мужчину в лифте

Полицией Москвы были задержаны подозреваемые в ограблении мужчины на востоке российской столицы. Отмечается, что там двое вооруженных неизвестных напали на

В Кунгуре полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении
В Кунгуре полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Продавец сообщила, что двое неизвестных в масках, вооружённые ножами, ворвались в помещение торгового объекта и, угрожая жизни и здоровью потерпевшей, похитили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости