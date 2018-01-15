8 бригад скорой: В Перми двое неизвестных в масках напали с ножами на учащихся школы, есть раненые

Двое неизвестных молодых людей в масках, вооружившись ножами, напали на учащихся средней школы в Перми. На место уже выехал губернатор региона Максим Решентинков, работает полиция и скорая помощь.

Глава департамента по информационной политике администрации Перми Андрей Каменских отмечает, что двое неизвестных в масках напали на учеников школы номер 127, что располагается в Мотовилихинском районе города.

«Глава города Дмитрий Самойлов, а также замглавы администрации Людмила Гаджиева совместно с начальником департамента образования Людмила Серикова экстренно выехала в школу», - заявил Каменских.

От дирекции школы поступило сообщение, связанное с происшествием в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет, в первую очередь, о нападении двух мужчин в масках. От дирекции школы поступило сообщение, связанное с происшествием в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет, в первую очередь, о нападении двух мужчин в масках.

Как сообщается, в школе на месте работает более 8 бригад скорой помощи. По предварительной информации в списках пострадавших значится восемь человек. Помимо этого, по неподтвержденной информации, среди пострадавших учитель, у которого зафиксировали серьезное ранение в шею.

По другой версии, поножовщину устроили сами школьники, которых пытались разнять одноклассники. Сообщается, что один из учеников, устроивших потасовку с холодным оружием, задержан. Причем среди пострадавших учащиеся четвертого класса. Точное число пострадавших, по официальным данным, 9 человек, двое из них с ранениями в шею отправлены в больницу. По другой версии, поножовщину устроили сами школьники, которых пытались разнять одноклассники. Сообщается, что один из учеников, устроивших потасовку с холодным оружием, задержан. Причем среди пострадавших учащиеся четвертого класса. Точное число пострадавших, по официальным данным, 9 человек, двое из них с ранениями в шею отправлены в больницу.

Николай Офицеров