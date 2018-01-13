СК открыл уголовное дело после взрыва гранаты в Подольске

В Подольске открыли уголовное дело по факту гибели двух человек. Люди скончались в результате взрыва гранаты.

Никита Готский

Сотрудники СК России по Московской области начнут проверку после трагического происшествия, которое произошло в Подольске. Сегодня в квартире дома произошел взрыв. На месте инцидента были обнаружены два трупа. Проводятся следственные мероприятия. Согласно предварительной информации следователей, в помещении взорвалась граната, открыто также уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.Осенью ушедшего года работник МЧС в Башкирии сгорел в салоне взорванной машины. По имеющимся данным, в транспорте сдетонировала граната. На место выезжали оперативники для осмотра района, где произошла трагедия.