Мошенники пытаются реализовать фальшивую криптовалюту через Instagram

Официальная программа, разработанная создателем нескольких российских соцсетей, Павлом Дуровым под названием «Код Дурова» выполнила автоматическую рассылку писем подписчикам мессенджера Telegram. В них пользователей предостерегают от вступления в блокчейн-системы.

Пойда Анна

Последние являются фейками, созданными мошенниками, которые надеяться заработать средства на аферах с токенах. Они сделали ставку на криптовалюту в связи с ростом ее популярности, которая подкрепляется интервью различных предпринимателей, заработавших на ней немалы капиталы.В фальшивом предложении речь идет о регистрации на сайте TON, где можно будет одним из первых приобрести токены, при этом минимальный размер транзакции достигает 50 тысяч Gram, что в переводе в стандартную валюту равняется приблизительно 5 тысячам долларов.Однако, по словам Дурова, подобная информация может быть размещена на официальном портале мессенджера, а не приходит в индивидуальном порядке пользователям.