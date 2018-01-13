Поросенок задержал вора под Воронежем

Под Воронежем удалось задержать преступника, который норовил похитить поросенка.





49-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности, по случаю кражи имущества, решил снова испытать удачу и на этот раз решил похитить поросенка, но ему это не удалось. Поросенок завизжал так, что услышал хозяин и поспешил вызвать милицию.После того, как сотрудники милиции задержали преступника, он дал показания о том, что поросенка он хотел продать, а вырученные деньги потратить на свои личные нужды.После задержания и признания в преступлении возбуждено уголовное дело. Мужчине светит приличный срок, так как ранее он уже был судим.