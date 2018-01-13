В Луганской области злоумышленники украли железную дорогу

Украинские граждане украли железную дорогу на территории Луганской области. Об этом пишут СМИ со ссылкой на фискальную службу страны.

Никита Готский

Как выяснилось, железнодорожное полотно намеревались похитить несколько человек из Луганска. Сотрудники полиции вскоре задержали горе-воров.Злоумышленники работали, используя газовые резаки. Полученные рельсы они хотели сдать на металлолом. Похитителей передали представителям Нацполиции Украины возле поселка Золотое-4. Перед задержанием, мужчины успели загрузить в машину около 50 метров железнодорожного полотна.В конце ушедшего года в Чернигове неизвестные украли бюст русского поэта А. С. Пушкина, который установили в городе более сотни лет назад. На месте работали сотрудники полиции.