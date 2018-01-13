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| | В Луганской области злоумышленники украли железную дорогу

В Луганской области злоумышленники украли железную дорогу

Сегодня, 11:56
Украинские граждане украли железную дорогу на территории Луганской области. Об этом пишут СМИ со ссылкой на фискальную службу страны.

В Луганской области злоумышленники украли железную дорогу

 

Как выяснилось, железнодорожное полотно намеревались похитить несколько человек из Луганска. Сотрудники полиции вскоре задержали горе-воров.

Злоумышленники работали, используя газовые резаки. Полученные рельсы они хотели сдать на металлолом. Похитителей передали представителям Нацполиции Украины возле поселка Золотое-4. Перед задержанием, мужчины успели загрузить в машину около 50 метров железнодорожного полотна.

В конце ушедшего года в Чернигове неизвестные украли бюст русского поэта А. С. Пушкина, который установили в городе более сотни лет назад. На месте работали сотрудники полиции.
Никита Готский
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