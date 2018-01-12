В Мурманской области во время тренировки самбо умер 9-летний мальчик

Во время тренировки по мамбо внезапно умер школьник в Мурманской области. Об этом сообщают в местной прокуратуре.

Никита Готский

Сегодня в Кировске скончался во время тренировочного процесса один их юных спортсменов, известно, что он прошел все необходимые медицинские осмотры для спортивных занятий, врачи не нашли противопоказаний. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту трагического случая после нее будет дана оценка соблюдения норм при проведении медосмотров мальчика, а также то, как быстро ему оказали врачебную помощь.Сотрудники СК по Мурманской области заявили,что по факту смерти школьника открыто уголовное дело. Согласно предварительной информации, девятилетнему ребенку стало плохо, когда он тренировался в секции самбо. Наставник немедленно вызвал скорую помощь, приехавшие медики попытались привести мальчика в сознание, но он умер. О других фактах этого дела пока данных нет.