В Мурманской области во время тренировки самбо умер 9-летний мальчик

Сегодня в Кировске скончался во время тренировочного процесса один их юных спортсменов, известно, что он прошел все необходимые медицинские осмотры для спортивных занятий, врачи не нашли противопоказаний. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту трагического случая после нее будет дана оценка соблюдения норм при проведении медосмотров мальчика, а также то, как быстро ему оказали врачебную помощь.
Сотрудники СК по Мурманской области заявили,что по факту смерти школьника открыто уголовное дело. Согласно предварительной информации, девятилетнему ребенку стало плохо, когда он тренировался в секции самбо. Наставник немедленно вызвал скорую помощь, приехавшие медики попытались привести мальчика в сознание, но он умер. О других фактах этого дела пока данных нет.