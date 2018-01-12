В Архангельской области пьяный мужчина зарезал свою мать

В Коношском районе мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, расправился с собственной матерью. Подозреваемый уверяет, что не помнит, как совершил преступление. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК по региону.

Виктория Озерова

37-летний житель Коношского района несколько дней пребывал в запое. В очередной раз распивая спиртные напитки, мужчина зарезал свою мать. Трагедия произошла 8 января текущего года. Подозреваемый утверждает, что не помнит, как совершал преступление. По словам мужчины, он обнаружил, что зарезал собственную мать, когда очнулся от пьянства. Назвать причины, по которым он мог поднять нож на родительницу, житель Архангельской области также затрудняется.В пресс-службе СУ СК по региону отмечают, что ранее мужчина уже отвечал перед законом за правонарушения. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося выясняются.