Пенсионера из Тверской области обокрали две сестры

На днях 98-летнего пенсионера из Тверской области проведали две знакомые молодые девушки. После этого он не досчитался 270 тысяч рублей.

Виктория Озерова

В правоохранительные органы города Нелидова обратился пенсионер. 89-летний мужчина рассказал, что из дому украли 270 тысяч рублей. Перед этим к пенсионеру заходили в гости две молодых сестры, именно их и подозревал пожилой мужчина. Оперативники опросили свидетелей и сняли отпечатки пальцев. Нарушительниц закона удалось задержать по горячим следам. Ими оказались две сестры, также жительницы Нелидово, 1990 и 1999 годов рождения. Часть денег девушки вернули добровольно. Отмечается, что одна из сестер уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление.На данный момент решается вопрос о заключении девушек под стражу. За кражу им грозит до шести лет лишения свободы.