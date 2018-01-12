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| | Пенсионера из Тверской области обокрали две сестры

Пенсионера из Тверской области обокрали две сестры

Вчера, 21:13
На днях 98-летнего пенсионера из Тверской области проведали две знакомые молодые девушки. После этого он не досчитался 270 тысяч рублей.

Пенсионера из Тверской области обокрали две сестры

 

В правоохранительные органы города Нелидова обратился пенсионер. 89-летний мужчина рассказал, что из дому украли 270 тысяч рублей. Перед этим к пенсионеру заходили в гости две молодых сестры, именно их и подозревал пожилой мужчина. Оперативники опросили свидетелей и сняли отпечатки пальцев. Нарушительниц закона удалось задержать по горячим следам. Ими оказались две сестры, также жительницы Нелидово, 1990 и 1999 годов рождения. Часть денег девушки вернули добровольно. Отмечается, что одна из сестер уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление.

На данный момент решается вопрос о заключении девушек под стражу. За кражу им грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория Озерова
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