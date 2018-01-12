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| | Дантист-педофил соблазнял мальчиков

Дантист-педофил соблазнял мальчиков

Вчера, 20:07
О том,что мужчина совершал преступления,стало известно только спустя 32 года. Инцидент произошел в Австралии.

Дантист-педофил соблазнял мальчиков


Стоматолог из Австралии 82-летний Вернер Отто Шварц, владеющий техникой гипноза, совращал малолетних пациентов, мальчиков до 16-ти лет. Однако в 2013 году об этом все узнали, хотя все деяния происходили с 1981 по 1984 год.

Всё это время жертвы находились в страхе, боясь рассказать о влиятельном в обществе дантисте. Спустя время они всё таки осмелились рассказать об этом, ведь в памяти остались те жуткие моменты.

Срок наказания назначили 8 лет лишения свободы. Жители города Армидейл остались крайне недовольны, оправдывая это тем, что уважаемый человек не мог так поступить.
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