Парень снял на видео интим со школьницей в туалете фастфуда в Москве

В Сеть попал порно-ролик, который демонстрирует, как парень и девочка-подросток занимаются сексом в туалете ресторана быстрого питания в Москве. Предварительно сообщается, юноша уже совершеннолетний, а его партнерше примерно 14 лет.

Дарья Светозарова

Поступили сведения, что любовник был задержан и взят под стражу. Журналистам удалось получить комментарий от самой героини ролика. Выяснилось, что совратитель помогал девочке забыть бывшего ухажера. Сначала парень напоил школьницу в одном и подъездов многоэтажки, а потом поцеловал и пригласил в ресторан. Рестораном оказалось заведение в торговом центре.Выяснилось что сексом юноша занимался с подростком неоднократно. Половое сношение имело место не только в туалете ресторана, но и в том же подъезде, где они выпивали. Поначалу совращенная школьница не планировала обращаться в полицию, пока не узнала, что любовник снимал интимные моменты на камеру и выкладывал в Сеть. Об этом девочка узнала позже от «подруги», которая выложила видеозапись на всеобщее обозрение.Школьница подчеркивает, что ее обидел не сам факт сексуальной связи, а то, что обидчик снимал любовные утехи на камеру и высылал их общим знакомым. Девочка намерена поехать в СК вместе с родителями. Там будет происходить беседа с совратителем.