Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Парень снял на видео интим со школьницей в туалете фастфуда в Москве

Парень снял на видео интим со школьницей в туалете фастфуда в Москве

Вчера, 18:07
В Сеть попал порно-ролик, который демонстрирует, как парень и девочка-подросток занимаются сексом в туалете ресторана быстрого питания в Москве. Предварительно сообщается, юноша уже совершеннолетний, а его партнерше примерно 14 лет.

Парень снял на видео интим со школьницей в туалете фастфуда в Москве

 

Поступили сведения, что любовник был задержан и взят под стражу. Журналистам удалось получить комментарий от самой героини ролика. Выяснилось, что совратитель помогал девочке забыть бывшего ухажера. Сначала парень напоил школьницу в одном и подъездов многоэтажки, а потом поцеловал и пригласил в ресторан. Рестораном оказалось заведение в торговом центре.

Выяснилось что сексом юноша занимался с подростком неоднократно. Половое сношение имело место не только в туалете ресторана, но и в том же подъезде, где они выпивали. Поначалу совращенная школьница не планировала обращаться в полицию, пока не узнала, что любовник снимал интимные моменты на камеру и выкладывал в Сеть. Об этом девочка узнала позже от «подруги», которая выложила видеозапись на всеобщее обозрение.

Школьница подчеркивает, что ее обидел не сам факт сексуальной связи, а то, что обидчик снимал любовные утехи на камеру и высылал их общим знакомым. Девочка намерена поехать в СК вместе с родителями. Там будет происходить беседа с совратителем.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Москве женщину изнасиловали в туалете ресторана
В Москве женщину изнасиловали в туалете ресторана

В одном из московских ресторанов над посетительницей надругался неизвестный. Насильственные действия сексуального характера были совершены в туалете заведения.

В Уфе 20-летний парень изнасиловал кассира в туалете ТЦ
В Уфе 20-летний парень изнасиловал кассира в туалете ТЦ

21 марта в Уфе 20-летний парень изнасиловал девушку, которая работает кассиром, в туалете ТЦ «Галле». Он напал на 24-летнюю сотрудницу торгового центра в

В Москве парень убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом
В Москве парень убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом

Правоохранители задержали в Москве 19-летнего парня, который убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом. Как передает интернет-портал «РЕН ТВ»,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости