Проститутка из Санкт-Петербурга умерла, подавившись презервативом

Проститутка умерла, подавившись презервативами. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Никита Готский

Тело молодой девушки нашли на улице Большой Пушкарской. Коллеги путаны сообщили, что она в последний день жизни занималась оральным сексом с клиентом, причем согласилась сделать это за 200 рублей и в презервативе. Первоначально сотрудники правоохранительных органов северной столицы подумали, что "жрицу любви" убил сексуальный маньяк, к тому же, ее деньги и вещи не были тронуты. Позже стражи правопорядка отказались от этой гипотезы.Проведя вскрытие, врач нашел в гортани девушки скомканный презерватив. Он абсолютно полностью перекрыл доступ воздуха в легкие и проститутка скончалась от удушья.Питерские судмедэксперты заявили, что это уникальный случай за все время рабочей деятельности. По их мнению, занимаясь оральным сексом, женщина чересчур активно трудилась губами, ей не хватало воздуха, девушка вдохнула, презерватив соскочил с полового органа и заткнул ей горло. Сам клиент, вероятно, просто ушел, получив свое.