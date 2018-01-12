Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Проститутка из Санкт-Петербурга умерла, подавившись презервативом

Проститутка из Санкт-Петербурга умерла, подавившись презервативом

Сегодня, 13:48
Проститутка умерла, подавившись презервативами. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Проститутка из Санкт-Петербурга умерла, подавившись презервативом

 

Тело молодой девушки нашли на улице Большой Пушкарской. Коллеги путаны сообщили, что она в последний день жизни занималась оральным сексом с клиентом, причем согласилась сделать это за 200 рублей и в презервативе. Первоначально сотрудники правоохранительных органов северной столицы подумали, что "жрицу любви" убил сексуальный маньяк, к тому же, ее деньги и вещи не были тронуты. Позже стражи правопорядка отказались от этой гипотезы.

Проведя вскрытие, врач нашел в гортани девушки скомканный презерватив. Он абсолютно полностью перекрыл доступ воздуха в легкие и проститутка скончалась от удушья.

Питерские судмедэксперты заявили, что это уникальный случай за все время рабочей деятельности. По их мнению, занимаясь оральным сексом, женщина чересчур активно трудилась губами, ей не хватало воздуха, девушка вдохнула, презерватив соскочил с полового органа и заткнул ей горло. Сам клиент, вероятно, просто ушел, получив свое.
Никита Готский
Новости по теме
Пьяная проститутка пожаловалась на изнасилование, а клиент на отсутствие секса
Пьяная проститутка пожаловалась на изнасилование, а клиент на отсутствие секса

Пьяная проститутка пожаловалась в полицию на изнасилование, а клиент на отсутствие секса с представительницей самой древней профессии. При этом мужчина

Пара занялась оральным сексом на борту лайнера из Петербурга в Москву
Пара занялась оральным сексом на борту лайнера из Петербурга в Москву

Молодые люди публично занялись оральным сексом вечером 5 февраля в салоне самолета, который летел из Петербурга в Москву. Парень и девушка предались интиму

В Риге проститутка искусала полицейского
В Риге проститутка искусала полицейского

29 мая в центре Риги 21-летняя проститутка искусала сотрудника правоохранительных органов. Это произошло в ходе рейда полиции по улицам столицы. На

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости