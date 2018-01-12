Лидеру группы хакеров «Шалтай-Болтай» оказали в УДО

За незаконный доступ к конфиденциальной информации посредством использования компьютерного оборудования Владимира Аникеева осудили на два года лишения свободы. В ходе судебного заседания судья отказал Аникееву в досрочном освобождении.

Александр Вест

Владимир Аникеев является лидером группы украинских хакеров под названием «Шалтай-Болтай». В ходе очередного судебного заседания, которое прошло в Лефортовском столичном суде, судья огласил вердикт относительно условно-досрочного освобождения подсудимого, опровергнув такую возможность. Отметим, в два года, которые Аникеев проведёт в колонии, также будет включён срок, который Владимир провёл в следственном изоляторе. Добавим, что Аникеев признал свою вину, пойдя навстречу следствию.Стоит напомнить, что Владимира Аникеева и его подельников Константина Теплякова, а также Александра Филинова, за незаконную хакерскую деятельность арестовали ещё в ноябре позапрошлого года.