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| | В Вологде закрыли необычный массажный салон с интим-услугами

В Вологде закрыли необычный массажный салон с интим-услугами

Сегодня, 10:54
Массажный салон, предоставлявший своим клиентам различного рода интимные услуги, был закрыт в Вологде. Заведение носило название Dolce Vita. Как известно, девушку и молодого человека, которые являются организаторами притона уже задержали. Их уголовное дело было передано в суд.
 

В Вологде закрыли необычный массажный салон с интим-услугами

 

Старший помощник генерального прокурора Вологды Анна Харченко утверждает, что работал салон, начиная с 2015 года. Задержанные местные жители, открывшие салон, следовали указаниям пока неназванного мужчины, который выдавал им частичное финансирование. В результате, они набрали на работу девушек, оказывавших клиентам сексуальные услуги.
 
Как отмечается в материалах полиции, располагался салон на цокольном этаже одного из домов Северной Вологды. В подвале проводились косметические ремонтные работы, а также был установлен банковский терминал.
 
Помимо этого, реклама салона регулярно звучала в радио-эфирах, а купоны со скидками на услуги салона раздавались регулярно. Интересно и то, что в рабочем инвентаре салона были наручники, поводок, ошейник и прочая БДСМ-атрибутика, потому в полиции уверены, что предоставляемые интим-услуги были насыщены извращениями.

Николай Офицеров
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